Пара с ребенком угрожала ножом сотрудникам автосервиса в Петербурге Видео

Полиция Красногвардейского района проводит проверку по факту конфликта на станции технического обслуживания в Санкт-Петербурге. Клиент в ходе спора с сотрудниками автосервиса достал нож. Об этом «360» рассказал сотрудник автосервиса Андрей Еремишин.

По словам Еремишина, мужчина изначально приехал к мастерам с жалобой на работу двигателя, который глох под нагрузкой. Специалисты провели диагностику и выявили неисправную работу топливных форсунок.

После проверки устройств на стенде автосервис связался с клиентом и сообщил, что нужна замена форсунок. Он объяснил необходимость ремонта тем, что под форсунками есть одноразовые термошайбы, за установку форсунок на место нужно заплатить и за них.

Мужчина ответил, что ничего ремонтировать не нужно, и приехал в автосервис лично с маленьким ребенком. Еремишин рассказал, что от клиента пахло перегаром.

«Он стал кричать, что его пытаются развести, кричал, что ничего оплачивать не будет. Мы сказали, что надо подписать бумагу отказа от ремонта, иначе двигатель просто встанет. Позже приехала жена, открыла дверь ударом ноги», — рассказал Еремишин.

Женщина сказала, что «таких надо бить», клиент достал из кармана нож и ответил: «Так давай начнем».