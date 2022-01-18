В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 76.33EUR 87.02
Войти в почту
23 минуты назад

Российский заключенный совершил суицид в одиночной камере

В Волгоградской области 31-летний заключенный покончил с собой в одиночной камере СИЗО № 5. Об этом во вторник, 18 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Заключенный совершил суицид в одиночной камере
Фото: Дмитрий Коротаев / КоммерсантъДмитрий Коротаев / Коммерсантъ

«Сотрудники СИЗО увидели на мониторах, что в камере происходит что-то неладное. Они сразу выдвинулись туда, открыли дверь, но арестант уже не дышал. Реанимационные мероприятия не дали результата», — сообщил представитель регионального управления ведомства Михаил Черный изданию «Новости Волгограда».

Ранее совершивший суицид отбывал наказание в колонии-поселении №27 в Ленинске по делу о краже и грабеже. В июне 2022 года он должен был освободиться, однако недавно следователи установили его причастность к делу о причинении тяжких телесных повреждений, из-за чего мужчина был направлен из колонии в СИЗО.

По факту произошедшего организована проверка. Известно, что заключенный не состоял на учете как склонный к членовредительству.

Происшествия,Михаил Черный,ФСИН,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители