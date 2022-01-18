Заключенный совершил суицид в одиночной камере

В Волгоградской области 31-летний заключенный покончил с собой в одиночной камере СИЗО № 5. Об этом во вторник, 18 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

«Сотрудники СИЗО увидели на мониторах, что в камере происходит что-то неладное. Они сразу выдвинулись туда, открыли дверь, но арестант уже не дышал. Реанимационные мероприятия не дали результата», — сообщил представитель регионального управления ведомства Михаил Черный изданию «Новости Волгограда».

Ранее совершивший суицид отбывал наказание в колонии-поселении №27 в Ленинске по делу о краже и грабеже. В июне 2022 года он должен был освободиться, однако недавно следователи установили его причастность к делу о причинении тяжких телесных повреждений, из-за чего мужчина был направлен из колонии в СИЗО.