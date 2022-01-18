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1 час назад

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в НАО

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе (НАО), сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Летательный аппарат не долетел до посадочной площадки около 150 метров и сел, повредил стабилизатор. Сам корпус вертолета не поврежден.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в НАО
Фото: Москва 24/Лидия ШиронинаМосква 24/Лидия Широнина

Число людей на борту не уточняется, однако известно, что в результате происшествия пострадавших нет. Официального подтверждения информации пока нет. Ранее пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту Белгорода. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого самолет латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, который вернулся в Ригу из Стокгольма, в связи с плохими метеоусловиями съехал с маневровой дорожки в аэропорту. По информации пожарно-спасательной службы, пассажиры и экипаж воздушного судна были эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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