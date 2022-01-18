Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в НАО

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе (НАО), сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Летательный аппарат не долетел до посадочной площадки около 150 метров и сел, повредил стабилизатор. Сам корпус вертолета не поврежден.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина Москва 24/Лидия Широнина

Число людей на борту не уточняется, однако известно, что в результате происшествия пострадавших нет. Официального подтверждения информации пока нет. Ранее пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту Белгорода. В результате инцидента никто не пострадал.