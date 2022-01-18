Самолеты сносит ветром: на Сочи обрушился шторм

В Сочи из-за штормового ветра самолеты не могут приземлиться в местном аэропорте — их буквально «сносит». Как сообщает Readovka, некоторым воздушным судам приходится уходить на второй круг.

Так, по данным сервиса Flightradar24, один лайнер рейсом из Москвы уже более часа кружит в небе над аэропортом Адлера.

Кроме того, из-за сильного снегопада и мокрого снега приостановил работу аэропорт Краснодара. Оттуда трем самолетам пришлось уйти на посадку на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону и Анапу.

Напомним, что 13 января самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку. У борта, который направлялся из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, после взлета не закрылась стойка шасси. В результате воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт вылета и выработать топливо, после чего сесть.