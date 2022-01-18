Криминального авторитета Рашида Сербиева задержали в Санкт-Петербурге. Сербиев, более известный как Рашид Слепой, подозревается в крупной афере. По данным информационного портала «МВД Медиа», сотрудники Управления уголовного розыска при поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали семерых участников организованной группы по подозрению в мошенничестве.