Криминального авторитета Рашида Сербиева задержали в Санкт-Петербурге. Сербиев, более известный как Рашид Слепой, подозревается в крупной афере. По данным информационного портала «МВД Медиа», сотрудники Управления уголовного розыска при поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали семерых участников организованной группы по подозрению в мошенничестве.
«Весной 2020 года коммерсант из Екатеринбурга, занимающийся торговлей строительной и горнодобывающей техники, заключил выгодный договор с петербургской фирмой на поставку мобильного дробильного комплекса. Стоимость контракта – 12,3 млн рублей. Несколькими траншами уральский коммерсант перевёл 11,4 млн рублей, оставшуюся часть пообещав перевести по факту приёма товара. На этом реализация договора остановилась», – отмечает портал.
В ближайшее время всем подозреваемым будет избрана мера пресечения.