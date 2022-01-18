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42 минуты назад

Задержание Рашида Слепого бойцами СОБР показали на видео

Криминального авторитета Рашида Сербиева задержали в Санкт-Петербурге. Сербиев, более известный как Рашид Слепой, подозревается в крупной афере. По данным информационного портала «МВД Медиа», сотрудники Управления уголовного розыска при поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали семерых участников организованной группы по подозрению в мошенничестве.

«Весной 2020 года коммерсант из Екатеринбурга, занимающийся торговлей строительной и горнодобывающей техники, заключил выгодный договор с петербургской фирмой на поставку мобильного дробильного комплекса. Стоимость контракта – 12,3 млн рублей. Несколькими траншами уральский коммерсант перевёл 11,4 млн рублей, оставшуюся часть пообещав перевести по факту приёма товара. На этом реализация договора остановилась», – отмечает портал.

В ближайшее время всем подозреваемым будет избрана мера пресечения.

Происшествия,Криминал,Видео,Росгвардия,
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