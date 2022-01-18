«17 января 2022 года в региональном телеграм-канале размещена информация с видеоматериалами, на которых в подъезде дома пос. Юганец Володарского района зафиксированы противоправные действия женщины в отношении ребенка. По данному факту следователями СО по г. Дзержинску СУ СКР по Нижегородской области организована доследственная проверка», – указано в сообщении ведомства.