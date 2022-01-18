В Нижегородской области женщина избила в подъезде жилого дома своего семилетнего сына. Произошедший в поселке Юганец инцидент был зафиксирован на камеру. Запись публикует телеканал «360».
На кадрах видно, как женщина с мальчиком заходят в помещение, где недовольная россиянка начинает бить и пинать ребенка. Малыш при этом закрывается от побоев руками.
Роликом уже заинтересовались правоохранители. В региональном Следственном комитете России заявили, что по факту случившегося организована доследственная проверка.
«17 января 2022 года в региональном телеграм-канале размещена информация с видеоматериалами, на которых в подъезде дома пос. Юганец Володарского района зафиксированы противоправные действия женщины в отношении ребенка. По данному факту следователями СО по г. Дзержинску СУ СКР по Нижегородской области организована доследственная проверка», – указано в сообщении ведомства.