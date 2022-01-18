В отделении полиции Подмосковья заживо сгорел задержанный

В Подмосковном Реутове мужчина заживо сгорел в отделении полиции. Как сообщает пресс-служба ГУ СКР по Московской области, 1 января из правоохранительных органов поступила информация, что в специальном помещении для задержанных после тушения пожара в территориальном пункте полиции «Южный» было обнаружено тело 30-летнего мужчины.
По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки осветительного прибора. Полицейские, почувствовав запах гари и обнаружив огонь, попытались спасти мужчину, однако открыть дверь в камеру не удалось из-за сломавшегося ключа.
Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, которая повлекла по неосторожности смерть человека») продолжается.