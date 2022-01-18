В отделении полиции Подмосковья заживо сгорел задержанный

В Подмосковном Реутове мужчина заживо сгорел в отделении полиции. Как сообщает пресс-служба ГУ СКР по Московской области, 1 января из правоохранительных органов поступила информация, что в специальном помещении для задержанных после тушения пожара в территориальном пункте полиции «Южный» было обнаружено тело 30-летнего мужчины.