В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
16 минут назад

ФСБ засекретила несекретные материалы по делу Сафронова о госизмене

Лефортовский суд Москвы рассматривает жалобу адвокатов советника главы «Роскосмоса» журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, на запрет следователя ФСБ делать любые выписки из материалов, даже несекретных. Об этом «Коммерсантъ» сообщил президент Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов, защищающий Сафронова.

По его словам, адвокаты в настоящее время знакомятся с делом, расследование которого завершено. При этом им разрешено вести записи только в секретной тетради, которая хранится в сейфе у следователя ФСБ и выдается им лишь на несколько часов. Защитники считают такую практику прямым нарушением адвокатской тайны, так как их наметки и планы по опровержению доводов обвинения находятся у процессуального оппонента.

Кроме того, без возможности делать выписки из секретных документов и материалов, не содержащих гостайну, со ссылками на нормы права ущемляется право Сафронова на полноценную защиту. Таким образом, ФСБ засекретила даже несекретные материалы дела, ведь невозможно запомнить сложное 20-томное дело, чтобы разработать линию и тактику защиты, отмечает Талантов.

Эти доводы были приведены суду и, видимо, возымели действие, так как вынесение решения по жалобе было отложено на неделю.

Сафронова задержали и поместили под стражу 7 июля 2020 года. Ему вменяют передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности спецслужбе НАТО.

По версии следствия, он передал спецслужбам Чехии секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Своей вины журналист не признает.

Происшествия,Видео,Иван Сафронов,Роскосмос,НАТО,ФСБ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители