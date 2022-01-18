Дуэль на щетках водителей в Балашихе сняли на видео

В Балашихе конфликт автомобилистов перерос в дуэль на щетках. Видео инцидента появилось в распоряжении телеканала «360».
По предварительным данным, водители не поделили дорогу в районе Советской улицы, после чего они стали выяснять отношения при помощи щеток для чистки машин от снега. При этом автомобили «дуэлянтов» перегородили половину дороги.
«Наступая, один боец обронил “свое” оружие», – сообщает канал.
Ранее сообщалось, что в Петербурге произошел конфликт со стрельбой. Один из его участников ранил другого в лицо.