Мужчина погиб в отделе полиции из-за сломанного ключа

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что задержанного не смогли спасти при пожаре в отделе полиции в Балашихе из-за сломанного ключа от камеры, передает ТАСС.
По ее словам, тело 30-летнего мужчины без признаков жизни было обнаружено в данном помещении после того, как был потушен пожар в пункте полиции «Южный» МУ МВД России «Балашихинское».
«По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки осветительного прибора. Почувствовав запах гари и обнаружив возгорание, сотрудниками полиции были предприняты меры для спасения мужчины, однако открыть дверь в камеру и спасти мужчину не удалось из-за сломавшегося ключа», — сказала Врадий.
По данному факту заведено уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).
Ранее стало известно, что в Подмосковье сотрудники ГИБДД помогли гражданам спасти их имущество из пожара, в том числе куриц.