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27 минут назад

За педофилию и взятку полицейскому россиянина осудили на 20 лет строгого режима

Россиянина осудили на 20 лет колонии строгого режима за педофилию и взятку полицейскому. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Липецкой области.

Липецкому педофилу назначили срок
Фото: Александр Миридонов / КоммерсантъАлександр Миридонов / Коммерсантъ

По данным ведомства, 35-летнего мужчину обвинили в надругательствах над четырьмя разными подростками, которым 12-14 лет. Он заманивал их к себе, предлагая поиграть в видеоигры.

Кроме того, уже на стадии следствия преступник попытался дать взятку в 200 тысяч рублей сотруднику полиции, чтобы избежать ответственности. По этой причине его привлекли и за взятку должностному лицу.

В итоге под суд он пошел по четырем эпизодам насильственных действий сексуального характера и дачу взятки в крупном размере должностному лицу за незаконные действия. Суд по совокупности преступлений дал мужчине 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный в течение года насиловал 12-летнего ребенка в парке недалеко от метро «Славянский бульвар» втайне от родителей. В полицию о случившемся сообщила 47-летняя мать пострадавшего, которая заметила, что ее сын стал нервным и закрытым.

Происшествия,ФСИН,Lenta.ru,
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