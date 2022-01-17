Липецкому педофилу назначили срок

Россиянина осудили на 20 лет колонии строгого режима за педофилию и взятку полицейскому. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Липецкой области.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Александр Миридонов / Коммерсантъ

По данным ведомства, 35-летнего мужчину обвинили в надругательствах над четырьмя разными подростками, которым 12-14 лет. Он заманивал их к себе, предлагая поиграть в видеоигры.

Кроме того, уже на стадии следствия преступник попытался дать взятку в 200 тысяч рублей сотруднику полиции, чтобы избежать ответственности. По этой причине его привлекли и за взятку должностному лицу.

В итоге под суд он пошел по четырем эпизодам насильственных действий сексуального характера и дачу взятки в крупном размере должностному лицу за незаконные действия. Суд по совокупности преступлений дал мужчине 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.