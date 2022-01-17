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1 час назад

Автора арт-объекта с фекалиями на Марсовом поле задержали

В Санкт-Петербурге задержали автора арт-объекта в виде фекалий на Марсовом поле Ивана Волкова. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщил галерист Александр Шаров.

Автора арт-объекта с фекалиями на Марсовом поле задержали
Фото: соцсетисоцсети

Он рассказал, что накануне Волкова сняли с поезда и задержали. Ему вменяют статью о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы.

На Марсовом поле расположены братские могилы погибших во время Февральской революции 1917 года.

По словам Шарова, Волков не имел умысла оскорбить кого бы то ни было своей работой. Он лишь хотел указать, что Марсово поле превратилось в излюбленное место петербуржцев для выгула собак.

Арт-объект из снега в форме собачьих фекалий в луже желтого цвета появился на Марсовом поле в центре Санкт-Петербурга 13 января. Уже на следующий день коммунальщики разбили инсталляцию лопатами и убрали ее с поля.

Происшествия,Иван Волков,
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