Автора арт-объекта с фекалиями на Марсовом поле задержали

В Санкт-Петербурге задержали автора арт-объекта в виде фекалий на Марсовом поле Ивана Волкова. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщил галерист Александр Шаров.

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Он рассказал, что накануне Волкова сняли с поезда и задержали. Ему вменяют статью о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы.

На Марсовом поле расположены братские могилы погибших во время Февральской революции 1917 года.

По словам Шарова, Волков не имел умысла оскорбить кого бы то ни было своей работой. Он лишь хотел указать, что Марсово поле превратилось в излюбленное место петербуржцев для выгула собак.