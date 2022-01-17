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30 минут назад

Туристы из Киева подрались с работниками отеля из-за омлета и попали на видео

Туристы из Киева сделали работникам отеля резкое замечание о невкусном завтраке и спровоцировали драку — инцидент попал на видео. Подробности произошедшего показали в выпуске программы «Вікна-новини» на телеканала СТБ.

Группа туристов из Киева приехала на отдых в отель в Карпатах. Одной из отдыхающих не понравился омлет на завтрак — девушка обратилась к администратору ресторана с просьбой заменить блюдо, однако получила отказ в грубой форме. После этого путешественники подошли жаловаться на обслуживание на рецепцию отеля — словесную перепалку с персоналом начали снимать на видео, что, как сообщается, спровоцировало драку.

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