Группа туристов из Киева приехала на отдых в отель в Карпатах. Одной из отдыхающих не понравился омлет на завтрак — девушка обратилась к администратору ресторана с просьбой заменить блюдо, однако получила отказ в грубой форме. После этого путешественники подошли жаловаться на обслуживание на рецепцию отеля — словесную перепалку с персоналом начали снимать на видео, что, как сообщается, спровоцировало драку.