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32 минуты назад

В Польше мужчина напал с ножом на прохожих

Полиция города Торунь задержала молодого мужчину, который напал с ножом на случайных прохожих. Об этом сообщила в понедельник радиостанция RMF.

В Польше мужчина напал с ножом на прохожих
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Задержанному Луке Л. (фамилия по польским законам не называется) 21 год. По имеющимся данным, он находился под влиянием наркотиков. Семья молодого человека сообщила полиции, что он вышел из дома, приняв экстази и поссорившись с матерью.

В городе задержанный совершил несколько нападений на прохожих. Ранения получили четыре человека. Они попали в больницу. Угрозы жизни нет.

Для задержания нападавшего полиции пришлось применить электрошокер. Прокуратура готовит обвинительное заключение.

Происшествия,В мире,Генпрокуратура РФ,
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