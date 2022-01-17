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1 час назад

Двое российских детей сгорели при пожаре в частном доме

В Екатеринбурге двое детей сгорели при пожаре в частном доме, когда их родители были в магазине. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых, его цитирует ТАСС.

Двое детей сгорели при пожаре в частном доме в Екатеринбурге
Фото: СУ СК РФ по Свердловской областиСУ СК РФ по Свердловской области

По словам представителя полиции, причиной пожара могла стать неисправная проводка. Семья, в которой погибли две девочки, была неблагополучной и состояла на учете, мать детей ранее привлекали к ответственности за побои и неисполнение воспитательных обязанностей, добавил Горелых.

Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК), погибшим девочкам было четыре и пять лет. Их 34-летняя мать ушла в магазин вместе со своим сожителем. Вернувшись домой, россиянка обнаружила задохнувшихся детей в тяжелом состоянии и вызвала скорую.

По данным СК, несовершеннолетние скончались, когда их доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Ранее в Тюмени при пожаре в деревянном доме сгорели четверо россиян.

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