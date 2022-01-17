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20 минут назад

Пьяный россиянин проспал проехавший над ним поезд

В Красноярском крае пьяный 36-летний местный житель заснул на путях в 18-градусный мороз. Мужчина не проснулся, когда над ним даже проехал поезд. Об этом сообщается на сайте УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО).

Инцидент произошел на перегоне станций Крол — Джетка. Машинист поезда, ехавшего из Красноярска в Абакан, заметил лежащего на путях человека и остановил состав.

«Транспортные полицейские и работники поездной бригады обнаружили под вторым вагоном поезда спящего мужчину. Из-за сильного алкогольного опьянения он не мог самостоятельно двигаться, разговаривать и не воспринимал происходящее вокруг», — говорится в сообщении.

На кадрах ролика видно, как мужчину извлекли из-под поезда и занесли внутрь вагона с помощью одеяла. Опасных повреждений у местного жителя не оказалось. Полицейские смогли установить, что незадолго до инцидента он выпивал со знакомыми алкоголь, после чего направился на железнодорожную станцию, чтобы встретить товарища.

Ранее в Тверской области в районе станции Лихославль «Сапсан», который следовал из Санкт-Петербурга в Москву, насмерть сбил 42-летнюю женщину. Водитель поезда экстренно затормозил и подавал звуковые сигналы, но предотвратить наезд не смог.

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