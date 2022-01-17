Ситуация с дагестанцем, который устроил дебош в автобусе в Москве, приняла внезапный поворот. Оказалось, что водитель общественного транспорта также не был сдержан в своих словах и активно оскорблял мужчину — об этом говорит запись с камеры над водительским сидением, которую опубликовал телеканал «360».

Так, ссору начал мужчина в салоне автобуса — он потребовал остановить транспорт в неположенном месте. Водитель отказал, после чего к нему в кабину стал ломиться недовольный пассажир.

После они начали оскорблять друг друга. Дагестанец выкрикивал слова «баран», «свинья» тогда как водитель называл его «петухом» и «чертом». Все выражение сопровождались матом.