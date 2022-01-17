Ситуация с дагестанцем, который устроил дебош в автобусе в Москве, приняла внезапный поворот. Оказалось, что водитель общественного транспорта также не был сдержан в своих словах и активно оскорблял мужчину — об этом говорит запись с камеры над водительским сидением, которую опубликовал телеканал «360».
Так, ссору начал мужчина в салоне автобуса — он потребовал остановить транспорт в неположенном месте. Водитель отказал, после чего к нему в кабину стал ломиться недовольный пассажир.
После они начали оскорблять друг друга. Дагестанец выкрикивал слова «баран», «свинья» тогда как водитель называл его «петухом» и «чертом». Все выражение сопровождались матом.
Напомним, что после перепалки за шофера вступились пассажиры. После этого приезжий заявил пожилому человеку: «С вами, русскими, так и надо. Ничего, придёт время, когда мы всех вас бить будем». Позднее мужчину задержали в Калужской области — недавно в сети появилось видео с его извинениями. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о разжигании вражды.