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1 час назад

В российском регионе поезд насмерть сбил амурского тигра

В Хабаровском крае поезд насмерть сбил амурского тигра. Об этом сообщает министерство природных ресурсов российского региона.

В российском регионе поезд насмерть сбил амурского тигра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наезд поезда произошел рано утром в воскресенье, 16 января, на железнодорожном перегоне Аван — Котиково. Останки погибшего животного изъяли сотрудники правоохранительных органов.

«В ближайшее время он будет доставлен в Уссурийск для проведения экспертизы в специализированной лаборатории», — говорится в сообщении.

Амурский тигр считается самым редким хищником на Земле. Животное занесено в Международную красную книгу. На начало 2022 года, по словам директора Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, академика РАН Вячеслава Рожнова, на территории России постоянно находятся около 600 особей. Специалист в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что популяция амурских тигров вышла из критического положения.

Происшествия,РАН,МВД,Lenta.ru,
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