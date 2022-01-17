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33 минуты назад

Российского судью обнаружили мертвым

Мировой судья Павел Николаев был найден мертвым в Ясногорском районе Тульской области. Об этом пишет издание «Тульские новости».

Российского судью нашли мертвым
Фото:  Ефремовский межрайонный суд Тульской области Ефремовский межрайонный суд Тульской области

По данным издания, тело 32-летнего мирового судьи участка № 18 Ефремовского судебного района было обнаружено 15 января. При этом «признаков преступного насилия» на нем не было, говорится в статье.

В некрологе на сайте судебного департамента Тульской области отмечается, что причиной смерти Николаева, назначенного судьей в 2019 году, стал несчастный случай. Подробности произошедшего не приводятся.

«За время работы он сумел показать себя только с положительной стороны. Принципиальный и ответственный, стремящийся постоянно повышать свои знания и применять их на практике. Его уважали коллеги и руководство», - говорится в сообщении.

Судейское сообщество выразило искренние соболезнования семье, родным и близким Павла Николаева.

Ранее в Москве от коронавируса умерла 39-летняя судья Басманного суда Юлия Сафина, председательствовавшая на громких процессах. Она избирала и продлевала меры пресечения губернатору Кировской области Никите Белых, главе Серпуховского района Александру Шестуну, сенатору Рауфу Арашукову, полицейским - фигурантам дела журналиста Ивана Голунова, а также инвестору Майклу Калви.

Происшествия,Майкл Калви,Юлия Сафина,Иван Голунов,Павел Николаев,Александр Шестун,Никита Белых,
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