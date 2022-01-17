Охранник объяснил пропуск грабителей в дом вдовы Градского

Охранник, нанятый моделью Мариной Коташенко, вдовой певца Александра Градского, рассказал, как пропустил грабителей в дом.

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Мужчина разрешил въезд машине с вооруженными грабителями, которые нацелились на ценное в доме Градского и его вдовы Коташенко. Охранник рассказал, что в этот момент не заподозрил неладное: номерами автомобиля хозяйки дома были правильные, по камерам невозможно было распознать водителя и пассажиров, так как окна затонированы.

– Я увидел, что это ее машина. Я ее запустил, видя, что ее номера. По камерам не видно было, кто в машине, – объяснил охранник, цитирует его РЕН ТВ.

Напомним, на Марину Коташенко совершили разбойное нападение, подстроив липовую аварию для захвата автомобиля и проникновения в дом вдовы артиста. Им успешно удалось украсть из жилища 100 млн рублей. Они вынудили модель самостоятельно найти и отдать деньги, а после заставили ее подвезти их до Апрелевки. По словам самой Коташенко, после этого грабители скрылись на белом Mercedes.