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46 минут назад

В Казани пьяный водитель посадил четырех детей в багажник машины

Сотрудники полиции привлекали к ответственности водителя, который управлял машиной в нетрезвом виде и без прав, перевозя в багажника четырех детей, сообщает МВД по Татарстану.

В Казани пьяный водитель посадил четырех детей в багажник машины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В полицию поступило сообщение о том, что водитель кроссовера Renault Kaptur перевозит несколько детей и ведет себя неадекватно. Автоинспекторы остановили машину на проспекте Правды, за рулем оказался 31-летний житель Казани с признаками опьянения, у которого не было водительских прав. В автомобиле находились 8 человек, в том числе 4 ребенка в багажнике. Всех доставили в отдел полиции.

В отношении водителя были составлены четыре административных материала: нарушение требований к перевозке детей, отказ от медосвидетельствования, езда на незарегистрированном автомобиле и управление машиной без регистрационных документов на нее. Также ему грозит наказание по ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Также полицейские собираются привлечь к ответственности трех жительниц Казани, которые находились в салоне автомобиля, по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию).

Ранее в Казани ГИБДД наказала водителя «КамАЗа» после дрифта у речного порта.

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