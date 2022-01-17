Житель Петербурге выстрелил в лицо знакомому на Софийской набережной. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | Новости», опубликовавший обнародованные пресс-службой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области кадры.

В ходе конфликта между мужчинами один из них произвел выстрел из средства самозащиты «Пионер» в лицо 41-летнему оппоненту. С ранением правой щеки пострадавший был госпитализирован.