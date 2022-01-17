Россиянина осудили на 12,5 лет за сожжение возлюбленной

Волгоградский областной суд приговорил к 12,5 годам колонии 64-летнего жителя города Калач-на-Дону Саламата Калмуратова, обвиняемого в жестоком убийстве сожительницы. Об этом в понедельник, 17 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

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Помимо этого, с подсудимого взыскали 800 тысяч рублей в пользу дочери погибшей. Своей вины в случившемся россиянин не признал.

По данным следствия, преступление было совершено 6 января 2021 года. Тогда между мужчиной и сестрой его сожительницы во время застолья произошла ссора, после которой Калмуратов набрал бензин из топливного бака в пластиковую емкость, вылил на кухонный пол и поджег. На кухне в этот момент находилась возлюбленная мужчины, на которой загорелась одежда. В результате она получила ожоги 55 процентов тела, впоследствии осложнившиеся развитием полиорганной недостаточности и гипостатической пневмонии. Через несколько дней пострадавшая скончалась в больнице.

В суде Калмуратов сказал, что во всем виновата сестра погибшей, которая выгоняла его из дома. Именно после ее слов он пригрозил сжечь жилище, однако женщина не испугалась угроз и ответила, что у него не хватит духу воплотить задуманное. После этого мужчина разлил бензин и чиркнул зажигалкой, которая, по его словам, случайно выпала из рук. Затем подсудимый якобы пытался потушить пожар, но быстро отключился и очнулся только после прибытия полицейских.