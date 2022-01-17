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1 час назад

Попавшую четыре раза за день в ДТП россиянку сняли на видео

Россиянка четыре раза за день попала в ДТП в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает портал E1.ru, опубликовавший кадры одного из дорожных инцидентов. На записи видно, как движущаяся по проезжей части Mazda разворачивается и врезается в припаркованные автомобили.

По словам владелицы одной из пострадавших в аварии машин, в полицейском участке она встретила еще трех автомобилистов, которые попали в ДТП по вине этой автоледи.

«Я остановилась на светофоре на перекрестке Красноармейская — Серова, после чего последовал удар в задний бампер моей машины. (...) Я попыталась с ней [водителем Mazda] поговорить, но она сказала, что это ерунда, ничего страшного. Быстро села в автомобиль и уехала с места аварии», – рассказала пострадавшая.

По данным портала, нетрезвая россиянка врезалась и патрульный автомобиль инспекторов ДПС.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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