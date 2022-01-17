Попавшую четыре раза за день в ДТП россиянку сняли на видео

«Я остановилась на светофоре на перекрестке Красноармейская — Серова, после чего последовал удар в задний бампер моей машины. (...) Я попыталась с ней [водителем Mazda] поговорить, но она сказала, что это ерунда, ничего страшного. Быстро села в автомобиль и уехала с места аварии», – рассказала пострадавшая.