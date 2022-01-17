Подмосковные полицейские сомневаются в ряде деталей ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко. Как сообщает «КП», вопросы вызывает то, что столь крупную сумму она держала не в банке, а дома, а также время обращения с заявлением в полицию.
Как рассказал источник в правоохранительных органах, инцидент произошел около 13:00, однако в Селятинский отдел полиции потерпевшая обратилась лишь около 20:00.
«Спустя почти семь часов! Как будто давала преступникам фору, чтобы скрылись. Хотя из Апрелевки, где грабители отпустили женщину, до Селятино всего ничего. А из Новоглаголево вообще пешком пройти можно», — заявили они.
Отмечается, что причиной инсценировки могло стать наследство композитора — сейчас законными наследниками являются дети Градского от прошлого брака, а также Коташенко и двое их совместных детей. Однако до сих пор нет информации, оставлял ли музыкант завещание, в котором прописывал, кто и что получит после смерти.
Напомним, что 16 января трое преступников инсценировали ДТП с машиной вдовы музыканта, после чего заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Позднее появились предположения о возможной инсценировке преступления, однако полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой». По предварительной информации, к ограблению могла быть причастна услуга.