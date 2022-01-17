29-летний дагестанец, который угрожал русским в московском автобусе, принес публичные извинения пассажирам. На видеозаписи, которую опубликовали в Telegram-канале газеты «Известия», задержанный заявил, что сожалеет о своих словах.

«В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской нации, о чем я искренне сожалею», — заявил он.

Напомним, что по данным СМИ, в автобусе конфликт возник из-за того, что молодой человек потребовал у водителя высадить его вне остановки. За шофера вступились пассажиры. После этого приезжий заявил пожилому человеку: «С вами, русскими, так и надо. Ничего, придет время, когда мы всех вас бить будем». Позднее мужчину задержали в Калужской области.