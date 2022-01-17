Стали известны подробности ограбления вдовы Градского

Ограбившие вдову певца Александра Градского преступники остановили ее машину на трассе, а затем заставили ее отдать наличные деньги, которые хранились в ее загородном доме, пишет «Московский комсомолец» .

Как отмечается, Марина Коташенко выехала на автомобиле Lexus из своего дома в коттеджном поселке Новоглаголево. В районе деревни Жедочи иномарку ударила другая машина. Из нее вышли трое вооруженных мужчин.

По данным издания, злоумышленники заставили вдову Градского вернуться в Новоглаголево, где приказали прислуге покинуть особняк, после чего вынесли из дома 100 миллионов рублей. Затем они заставили женщину довезти их до железнодорожной станции Апрелевка. Там преступники пересели на белую иномарку Mercedes, после чего скрылись в неизвестном направлении. С заявлением в полицию об инциденте женщина обратилась только спустя несколько часов после ограбления.