Россиянина сняли с рейса за отказ надеть маску

В дежурную часть линейного отдела полиции воздушной гавани от диспетчера поступило сообщение о том, что к борту воздушного судна сообщением "Сочи - Екатеринбург" требуется наряд сотрудников транспортной полиции.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что причиной вызова стал факт ненадлежащего поведения одного из пассажиров. По словам бортпроводников, во время посадки в самолет они обратились к одному из пассажиров с просьбой надеть маску, на что он, возмутившись, ответил отказом. Командиром экипажа было принято решение отстранить пассажира от полета и вызвать полицию.