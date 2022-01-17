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1 час назад

В аэропорту Сочи пассажира сняли с рейса за отказ надеть маску

В аэропорту Сочи сотрудники транспортной полиции сняли с вылетающего рейса пассажира из-за отказа надеть медицинскую маску, сообщили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Россиянина сняли с рейса за отказ надеть маску
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В дежурную часть линейного отдела полиции воздушной гавани от диспетчера поступило сообщение о том, что к борту воздушного судна сообщением "Сочи - Екатеринбург" требуется наряд сотрудников транспортной полиции.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что причиной вызова стал факт ненадлежащего поведения одного из пассажиров. По словам бортпроводников, во время посадки в самолет они обратились к одному из пассажиров с просьбой надеть маску, на что он, возмутившись, ответил отказом. Командиром экипажа было принято решение отстранить пассажира от полета и вызвать полицию.

Полицейские доставили 33-летнего жителя Курганской области в дежурную часть, где составили административный протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности". Материал направлен в суд Адлерского района.

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