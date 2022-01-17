В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
4 минуты назад

Угрожавший россиянам дагестанец объяснил свое поведение

Задержанный за угрозы избивать русских уроженец Дагестана Шугаиб Болатукаев заявил, что пассажиры автобуса вели себя, словно нацисты. Именно поэтому он проявил к ним агрессию. Об этом он говорит на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

Угрожавший россиянам дагестанец объяснил свое поведение
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Те люди, которые сидели в автобусе — это были настоящие нацисты. Они начали оскорблять религию, нацию», — заявил мужчина.

Как рассказал Болатукаев, когда он собирался покинуть автобус, двери открылись и тут же закрылись. Он попросил водителя снова открыть двери, пока транспортное средство еще не тронулось с места. Однако водитель проигнорировал его слова, после чего Болатукаев подошел к нему. По его версии, когда он встал возле водителя, тот обозвал его «чуркой».

Болтукаев ответил ему, что тот «не мужчина», а пассажиры автобуса принялись оскорблять мусульман. Задержанный глубоко оскорбился таким заявлениям, стал обвинять пассажиров в нацизме и угрожать применением физической силы. Уроженец Дагестана заявил, что его целью было задеть не русских, а нацистов.

Ранее сообщалось, что 29-летний мужчина из Дагестана вступил в перепалку с водителем и пассажирами автобуса. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что подобное поведение недопустимо. В отношении молодого человека завели уголовное дело. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали его.

Происшествия,Сергей Меликов,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители