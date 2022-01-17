Угрожавший россиянам дагестанец объяснил свое поведение

Задержанный за угрозы избивать русских уроженец Дагестана Шугаиб Болатукаев заявил, что пассажиры автобуса вели себя, словно нацисты. Именно поэтому он проявил к ним агрессию. Об этом он говорит на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

«Те люди, которые сидели в автобусе — это были настоящие нацисты. Они начали оскорблять религию, нацию», — заявил мужчина.

Как рассказал Болатукаев, когда он собирался покинуть автобус, двери открылись и тут же закрылись. Он попросил водителя снова открыть двери, пока транспортное средство еще не тронулось с места. Однако водитель проигнорировал его слова, после чего Болатукаев подошел к нему. По его версии, когда он встал возле водителя, тот обозвал его «чуркой».

Болтукаев ответил ему, что тот «не мужчина», а пассажиры автобуса принялись оскорблять мусульман. Задержанный глубоко оскорбился таким заявлениям, стал обвинять пассажиров в нацизме и угрожать применением физической силы. Уроженец Дагестана заявил, что его целью было задеть не русских, а нацистов.