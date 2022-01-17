В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
9 минут назад

Пообещавший «избивать» русских дагестанец задержан в Москве

Мужчину, который обматерил пассажиров автобуса на севере Москвы и грозился бить русских, задержали в Калужской области. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного столичного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова, сообщает «Лента.ру».

Пообещавший «избивать» русских дагестанец задержан в Москве
Фото: TelegramTelegram

Следователи столичного главка СК РФ и сотрудники ГУ МВД России установили личность и местонахождение преступника в ходе совместной работы. По словам Ивановой, в действиях 29-летнего мужчины усмотрели признаки возбуждения ненависти либо вражды, унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия.

Она уточнила, что преступник в ближайшее время будет доставлен в следственный отдел, необходимые судебные экспертизы уже назначены. Следователи продолжают расследование.

Ранее 15 января уроженец Дагестана вступил в словесную перепалку с водителем, который отказался высадить его в неположенном месте. Мужчина в ходе ссоры стал оскорблять других пассажиров. Он представился дагестанцем и заявил, что так и нужно вести себя с русскими.

«Придет время, когда мы будем бить вас всех. Мы — это дагестанцы», — сообщил он.

Следователи возбудили против него уголовное дело.

Происшествия,СКР,МВД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители