Пообещавший «избивать» русских дагестанец задержан в Москве

Мужчину, который обматерил пассажиров автобуса на севере Москвы и грозился бить русских, задержали в Калужской области. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного столичного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова, сообщает «Лента.ру».

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Следователи столичного главка СК РФ и сотрудники ГУ МВД России установили личность и местонахождение преступника в ходе совместной работы. По словам Ивановой, в действиях 29-летнего мужчины усмотрели признаки возбуждения ненависти либо вражды, унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия.

Она уточнила, что преступник в ближайшее время будет доставлен в следственный отдел, необходимые судебные экспертизы уже назначены. Следователи продолжают расследование.

Ранее 15 января уроженец Дагестана вступил в словесную перепалку с водителем, который отказался высадить его в неположенном месте. Мужчина в ходе ссоры стал оскорблять других пассажиров. Он представился дагестанцем и заявил, что так и нужно вести себя с русскими.

«Придет время, когда мы будем бить вас всех. Мы — это дагестанцы», — сообщил он.