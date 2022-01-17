Угрожавший россиянам дагестанец объяснил свое поведение

Задержанный за угрозы бить русских уроженец Дагестана Шугаиб Болатукаев оправдал свое поведение нацизмом со стороны пассажиров автобуса. Об этом он рассказал в видеообращении, которое записал перед задержания. Видео публикует Telegram-канал Mash.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам 29-летнего Болатукаева, первым конфликт начал водитель автобуса, назвав его «чуркой», а затем этническую травлю начали пассажиры. Свое поведение преступник оправдывает тем, что люди в автобусе «оскорбляли ислам полным ходом во всех форматах».

«Те люди, которые сидели в автобусе, это были настоящие нацисты. Начали оскорблять религию, нацию», — заявил Болатукаев.

При этом он гордится тем, что не позволил себе лишнего, и ограничился словами. Сейчас мужчина задержан.

Об инциденте в московском автобусе стало известно 15 января. Молодой человек устроил перепалку с водителем, который отказался высаживать его в неположенном месте. После пассажир стал оскорблять других пассажиров. Мужчина представился дагестанцем и заявил, что «с вами русскими надо себя так вести».

«Придет время, когда мы будем бить вас всех. Мы — это дагестанцы», — сказал он.

Видео с места событий быстро распространилось в социальных сетях.