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1 час назад

Задержанный за обещание бить русских оправдал свое поведение

Задержанный за угрозы бить русских уроженец Дагестана Шугаиб Болатукаев оправдал свое поведение нацизмом со стороны пассажиров автобуса. Об этом он рассказал в видеообращении, которое записал перед задержания. Видео публикует Telegram-канал Mash.

Угрожавший россиянам дагестанец объяснил свое поведение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам 29-летнего Болатукаева, первым конфликт начал водитель автобуса, назвав его «чуркой», а затем этническую травлю начали пассажиры. Свое поведение преступник оправдывает тем, что люди в автобусе «оскорбляли ислам полным ходом во всех форматах».

«Те люди, которые сидели в автобусе, это были настоящие нацисты. Начали оскорблять религию, нацию», — заявил Болатукаев.

При этом он гордится тем, что не позволил себе лишнего, и ограничился словами. Сейчас мужчина задержан.

Об инциденте в московском автобусе стало известно 15 января. Молодой человек устроил перепалку с водителем, который отказался высаживать его в неположенном месте. После пассажир стал оскорблять других пассажиров. Мужчина представился дагестанцем и заявил, что «с вами русскими надо себя так вести».

«Придет время, когда мы будем бить вас всех. Мы — это дагестанцы», — сказал он.

Видео с места событий быстро распространилось в социальных сетях.

Против него возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 стати 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения»).

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