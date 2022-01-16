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1 час назад

Полиция проводит следственные действия в доме вдовы Градского, где похитили 100 млн рублей

Сотрудники полиции проводят следственные действия в подмосковном доме вдовы Александра Градского Марины Коташенко, где трое вооруженных неизвестных, угрожая женщине, похитили 100 млн рублей. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

В дом вдовы Градского прибыла полиция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В настоящее время полицейские проводят следственные действия в доме Марины Коташенко, где ранее трое неизвестных похитили крупную сумму денег. Они ищут следы отпечатков пальцев злоумышленников, просматривают данные с близлежащих камер видеонаблюдения, собирают материалы для проведения экспертиз", - сказал собеседник агентства.

Вдова Александра Градского Марина Коташенко обратилась в полицию вечером в воскресенье. Она сообщила, что неизвестные злоумышленники спровоцировали ДТП с автомобилем, в котором она ехала. Затем к ней подсели трое неизвестных и, угрожая оружием, заставили вернуться домой, где забрали крупную сумму денег. Как сообщил источник ТАСС, злоумышленники похитили 100 млн рублей. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о разбое (ст. 162 УК РФ). Дело находится на контроле подмосковной прокуратуры.

Происшествия,Марина Коташенко,Александр Градский,МВД,ИТАР-ТАСС,
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