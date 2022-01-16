В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
24 минуты назад

Полицейские установили личность угрожавшего русским дагестанца

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, кто угрожал расправой русским в автобусе в Москве. О том сообщает Telegram-канал Baza.

Установлена личность угрожавшего русским дагестанца
Фото: VKVK

По данным канала, подозреваемым оказался тридцатилетний житель Дагестана, который был дважды осужден.

Ранее Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее инцидент прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, поведение дагестанца «нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе», а также противоречит исторически сложившемуся на его малой родине этическому кодексу поведения, характеризующегося в том числе уважительным отношением к старшим (молодой человек нагрубил пожилому водителю автобуса). Меликов добавил, что нарушитель должен принести извинения тем, кого оскорбил, а также уроженцам Дагестана, «от лица которых он пытался выступить».

Последние новости
Происшествия,Сергей Меликов,СКР,МВД,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители