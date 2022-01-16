Установлена личность угрожавшего русским дагестанца

Ранее инцидент прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, поведение дагестанца «нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе», а также противоречит исторически сложившемуся на его малой родине этическому кодексу поведения, характеризующегося в том числе уважительным отношением к старшим (молодой человек нагрубил пожилому водителю автобуса). Меликов добавил, что нарушитель должен принести извинения тем, кого оскорбил, а также уроженцам Дагестана, «от лица которых он пытался выступить».