Установлена личность угрожавшего русским дагестанца

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, кто угрожал расправой русским в автобусе в Москве. О том сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, подозреваемым оказался тридцатилетний житель Дагестана, который был дважды осужден.
Ранее Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Ранее инцидент прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, поведение дагестанца «нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе», а также противоречит исторически сложившемуся на его малой родине этическому кодексу поведения, характеризующегося в том числе уважительным отношением к старшим (молодой человек нагрубил пожилому водителю автобуса). Меликов добавил, что нарушитель должен принести извинения тем, кого оскорбил, а также уроженцам Дагестана, «от лица которых он пытался выступить».