Раскрыты подробности нападения на вдову Градского

Напавшие на вдову народного артиста России, певца и композитора Александра Градского Марину Коташенко вооруженные мужчины обещали убить ее, если она позвонит в полицию. Подробности нападения раскрыл источник «Комсомольской правды».

По словам собеседника, женщину «вела целая группировка», за ней следили. После подставного ДТП в подмосковном Наро-Фоминске и похищения 100 миллионов рублей из дома Коташенко они заставили ее довезти их до Апрелевки.

«Сказали, что если Марина позвонит в полицию, они вернутся и убьют ее. Отойдя от шока, женщина все-таки обратилась в правоохранительные органы», — отметил источник.

Ранее стало известно, что 16 января на Марину Коташенко было совершено вооруженное нападение, у нее похитили 100 миллионов рублей. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться домой и потребовали отдать деньги.