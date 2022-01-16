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33 минуты назад

Раскрыты подробности нападения на вдову Градского

Напавшие на вдову народного артиста России, певца и композитора Александра Градского Марину Коташенко вооруженные мужчины обещали убить ее, если она позвонит в полицию. Подробности нападения раскрыл источник «Комсомольской правды».

Раскрыты подробности нападения на вдову Градского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам собеседника, женщину «вела целая группировка», за ней следили. После подставного ДТП в подмосковном Наро-Фоминске и похищения 100 миллионов рублей из дома Коташенко они заставили ее довезти их до Апрелевки.

«Сказали, что если Марина позвонит в полицию, они вернутся и убьют ее. Отойдя от шока, женщина все-таки обратилась в правоохранительные органы», — отметил источник.

Ранее стало известно, что 16 января на Марину Коташенко было совершено вооруженное нападение, у нее похитили 100 миллионов рублей. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться домой и потребовали отдать деньги.

Вооруженные бандиты похитили у вдовы Градского 100 млн рублей

Александр Градский скончался в Москве 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Ему было 72 года.

Происшествия,Марина Коташенко,Александр Градский,МВД,Комсомольская правда,
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