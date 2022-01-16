На горнолыжном курорте Турции нашли тело сотрудника ООН

«Поисково-спасательные отряды спасли двух человек, при этом поиски одного человека, попавшего под лавину, продолжались. Тело человека, попавшего под лавину, было обнаружено во время поисков, проведенных отрядами при -25 градусах. Стало известно, что погибшим был Майкл Крифт, гражданин Канады, работавший в Газиантепе в качестве члена-координатора ООН», – сообщила газета.