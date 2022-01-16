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21 минуту назад

В Турции на горнолыжном курорте нашли тело члена-координатора ООН

Газета Huriyyet сообщила, что спасатели на горнолыжном курорте Эрджиес в Турции обнаружили тело члена-координатора ООН, гражданина Канады Майкла Крифта.

На горнолыжном курорте Турции нашли тело сотрудника ООН
Фото: pixabaypixabay

Сообщается, что три человека, приехавшие в Кайсери из Газиантепа покататься на лыжах, попали под лавину в долине Хисарджик Капы в горнолыжном курорте Эрджиес, передает РИА «Новости».

«Поисково-спасательные отряды спасли двух человек, при этом поиски одного человека, попавшего под лавину, продолжались. Тело человека, попавшего под лавину, было обнаружено во время поисков, проведенных отрядами при -25 градусах. Стало известно, что погибшим был Майкл Крифт, гражданин Канады, работавший в Газиантепе в качестве члена-координатора ООН», – сообщила газета.

Ранее на сторожевую заставу «Портал Южный», охраняющую вход в Рокский тоннель Транскавказской автомагистрали, сошла снежная лавина. Из-под снега извлекли четырех военнослужащих, врачи констатировали смерть офицера и рядового, служившего по призыву. Сержант-контрактник и другой рядовой по призыву были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. По факту гибели военных возбудили уголовное дело.

Происшествия,ООН,РИА Новости,
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