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19 минут назад

В подмосковном Королеве школьник умер во время занятия по футболу

В Московской области 11-летний мальчик умер во время дополнительного занятия на площадке школы.

Школьник умер во время занятия в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

По факту смерти несовершеннолетнего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, в пятницу, 14 января, во время занятия по футболу на площадке одной из школ подмосковного Королева ученику четвертого класса стало плохо. Ребенок упал и потерял сознание.

Прибывшие на место ЧП медики проводили реанимационные мероприятия, однако по их результатам констатировали смерть несовершеннолетнего. Сейчас устанавливается причина смерти школьника и все обстоятельства произошедшего.

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