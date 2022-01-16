Школьник умер во время занятия в Подмосковье

В Московской области 11-летний мальчик умер во время дополнительного занятия на площадке школы.

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По факту смерти несовершеннолетнего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, в пятницу, 14 января, во время занятия по футболу на площадке одной из школ подмосковного Королева ученику четвертого класса стало плохо. Ребенок упал и потерял сознание.