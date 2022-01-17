Ученик подмосковной школы умер во время игры в футбол

11-летний ученик школы в подмосковном Королеве умер во время занятия в футбольной секции. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Учитель физкультуры сообщил, что мальчик регулярно посещал дополнительные занятия с другими школьниками. В пятницу, 14 января, во время игры в футбол в спортзале ребенок упал. После этого он поднялся, но упал снова. Мальчик часто дышал и не отвечал на вопросы тренера. Игру пришлось остановить.

На место вызвали медиков, однако им не удалось реанимировать школьника. По предварительным данным, ребенок умер от коронарной недостаточности.

По информации источника, у погибшего не было хронический заболеваний и противопоказаний к занятиям спортом. Мальчик хорошо учился и часто принимал участие в школьных мероприятиях.

Ранее в Подмосковье 12-летний школьник умер во время игры в догонялки. Шестиклассник убегал от «водящего», в какой-то момент почувствовал себя плохо и потерял сознание.