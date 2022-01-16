Экс-сотрудник КГБ СССР и ФСБ России сообщил о письмах с угрозами

Речь идет о Борисе Карпичкове, экстрадиции которого добивается Рига.
Сбежавший из Латвии в Великобританию экс-сотрудник КГБ СССР и ФСБ России сообщил об угрозах в свой адрес. Борис Карпичков получил уже семь таких писем, пишет РИА Новости со ссылкой на британские СМИ.
В последнем послании, которое пришло 2 января, говорилось, что «смерть уже в пути» и что «предателям нет места на земле». Карпичков утверждает, что после того, как он открыл этот конверт, у него появились симптомы, напоминающие грипп.
Агентство уточняет, что до распада СССР Карпичков работал на КГБ, а после — в ФСБ России. В 90-х его отправили в Латвию в качестве двойного агента. С 1998 года он живет в Великобритании. А Рига требует его экстрадиции.