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37 минут назад

На "Красу России-2021" Вельмакину напали в столичном караоке-клубе

В Москве обладательницу титула "Краса России-2021" Екатерину Вельмакину избили в караоке-клубе из-за замечания. Об этом сообщает радио "Комсомольская правда".

"Красу России" избили в столичном клубе
Фото:  instagram.com/krasarossii_official instagram.com/krasarossii_official

Девушка отмечала в заведении Старый Новый год в компании друзей. За соседним столом в окружении шумной компании громко пел владелец заведения. Вельмакина решила сделать ему замечание.

"Один из мужчин сходу ударил мне пощечину. Я этого совершенно не ожидала, из глаз хлынули слезы, со мной случилась истерика. Но когда я выбежала в холл заведения, этот человек меня догнал и на глазах у подруг повалил на пол, став избивать руками по лицу и голове, — рассказала победительница конкурса красоты. Она отметила, что подруги не могли ей помочь - "им бы тоже досталось".

Пострадавшая написала заявление в полицию.

Ранее в Лос-Анжелесе рэпер Канье Уэст избил фаната, который попросил автограф. Музыканту не понравилось, что поклонник начал его фотографировать, он сначала толкнул, а потом ударил мужчину по голове.

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