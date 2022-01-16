"Красу России" избили в столичном клубе

"Один из мужчин сходу ударил мне пощечину. Я этого совершенно не ожидала, из глаз хлынули слезы, со мной случилась истерика. Но когда я выбежала в холл заведения, этот человек меня догнал и на глазах у подруг повалил на пол, став избивать руками по лицу и голове, — рассказала победительница конкурса красоты. Она отметила, что подруги не могли ей помочь - "им бы тоже досталось".