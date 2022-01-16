Опубликовано видео с места ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Опубликовано видео с места ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса на юге Москвы, в результате которого пострадали два ребенка. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «360».

На ролике у автобуса разбито лобовое стекло, передний корпус смят. В результате столкновения на землю упала мачта городского освещения. В салоне видны пятна, предположительно, крови и осколки стекла.