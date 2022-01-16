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38 минут назад

Опубликовано видео с места ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Опубликовано видео с места ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса на юге Москвы, в результате которого пострадали два ребенка. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «360».

На ролике у автобуса разбито лобовое стекло, передний корпус смят. В результате столкновения на землю упала мачта городского освещения. В салоне видны пятна, предположительно, крови и осколки стекла.

Ранее стало известно, что в результате аварии 12 человек, в том числе двое детей, были госпитализированы.

Происшествия,Видео,
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