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1 час назад

Драку в центре Петербурга сняли на видео

Масштабную драку сняли на видео в центре Петербурга. Об этом пишет "Фонтанка".

Видео драки опубликовано в социальных сетях 15 января. Ночные гуляки сошлись в бою около 3:35 у Семёновской площади. Камера очевидца сняла человека без сознания, он лежал, уткнувшись головой в снег. По нему несколько раз прошлись ногами.

Затем агрессоры уложили ещё одного человека. В кадре возник мужчина в майке, он поднял потерянную шапку и уже с покрытой головой присоединился к процессу. Неожиданно в толпу въехал автомобиль. Вероятно, заезд стал финальной точкой столкновения.

Одного из пострадавших погрузили в машину с пробитым задним стеклом, автомобиль уехал.

Происшествия,Видео,Фонтанка.Ру,
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