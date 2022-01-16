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57 минут назад

Легковушка в Петербурге пробила ограждение и попала на видео

В Московском районе Петербурга накануне произошло ДТП, участниками которого стали два легковых автомобиля. Как сообщают очевидцы аварии в соцсети «ВКонтакте», в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», все произошло на улице Типанова.

«ВАЗ, видимо, ехал по улице Типанова в сторону проспекта Славы, задел машину, которая ехала в ту же сторону, от этого улетел на встречку, пробив ограждение, и влетел в лоб «Мерседесу», – написали очевидцы ДТП.

Они также сообщили, что во время столкновения пострадали люди. На видео, размещенном в соцсети, видно, как на место происшествия приехали две машины скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

Происшествия,Видео,
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