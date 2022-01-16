При пожаре в ресторане Москвы погиб человек

«Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в ресторане на Шелепихинской наб. По предварительной информации, возгорание произошло 16 января 2022 года около 4 часов. В результате пожара погиб мужчина 1993 г.р., работавший поваром, есть пострадавший – мужчина 1979 г.р., осуществлявший охрану заведения, госпитализирован в медицинское учреждение», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.