Неизвестный захватил заложников в синагоге в Техасе

Вооружённый мужчина захвати заложников в синагоге в Колливилле, штат Техас. На месте происшествия работает спецназ, всех людей, находящихся в зоне действия силовиков, уводят от места происшествия. Подробности инцидента публикует местная полиция в Twitter.

Фото: DROFITSCH/EIBNER via www.imago-i DROFITSCH/EIBNER via www.imago-i

Операция спецназа проходит по адресу 6100 по улице Плезант Ран. Всех жителей близлежащих районов эвакуируют, — сообщается в официальном аккаунте силовиков.

По сообщению местных СМИ, вооружённый мужчина взял в заложники людей и раввина, которые находились на тот момент в синагоге. Информации о пострадавших или погибших на данный момент нет.

Местные издания опубликовали трансляцию происходящего: слышно, как мужчина говорит, что сегодня он «собирается умереть».