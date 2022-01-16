В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
14 минут назад

Вооружённый мужчина захватил заложников в синагоге в американском Техасе

Вооружённый мужчина захвати заложников в синагоге в Колливилле, штат Техас. На месте происшествия работает спецназ, всех людей, находящихся в зоне действия силовиков, уводят от места происшествия. Подробности инцидента публикует местная полиция в Twitter.

Неизвестный захватил заложников в синагоге в Техасе
Фото: DROFITSCH/EIBNER via www.imago-iDROFITSCH/EIBNER via www.imago-i

Операция спецназа проходит по адресу 6100 по улице Плезант Ран. Всех жителей близлежащих районов эвакуируют, — сообщается в официальном аккаунте силовиков.

По сообщению местных СМИ, вооружённый мужчина взял в заложники людей и раввина, которые находились на тот момент в синагоге. Информации о пострадавших или погибших на данный момент нет.

Местные издания опубликовали трансляцию происходящего: слышно, как мужчина говорит, что сегодня он «собирается умереть».

В комментариях к трансляции люди просят, чтобы захватчик отпустил хотя бы детей. Местные СМИ сообщают, что мужчина, захвативший людей, требует отпустить его сестру. Известно, что женщину посадили на 86 лет за убийство агента ФБР. Её содержат на военно-воздушной базе Карсуэлл в Техасе. Неизвестный сообщает, что у него есть взрывчатка.

Происшествия,В мире,ФБР,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители