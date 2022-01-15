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1 час назад

"Он сходу дал мне пощечину": "Краса России-2021" рассказала, как ее избили в караоке-клубе

Обладательница звания «Краса России-2021» Екатерина Вельмакина заявила, что ее избил мужчина в московском караоке-клубе. Она также допускает, что ее обидчик может быть учредителем заведения.

"Он сходу дал мне пощечину": «Красу России 2021» избили в караоке-клубе
Фото: InstagramInstagram

Инцидент случился во время празднования Старого Нового года. Екатерина рассчитывала повеселиться в компании подруг, но в какой-то момент вечер пошел не по плану. Вельмакина, как и другие посетители, исполняла песни в порядке очереди. Так продолжалось до тех пор, пока за одним из столиков не расположилась компания, которая выходила на сцену «безлимитно». Девятнадцатилетняя девушка утверждает, что ведущий в ответ на ее вопрос заявил «Это столик учредителей».

«Спустя полчаса такой ситуацию я поинтересовалась у ведущего, с чего вдруг такие преференции этому столику? На что услышала ответ: «Это столик учредителей». Этот момент особенно заинтересовал Екатерину. Ведь гости платят 28 тысяч рублей за 3 часа, но при этом якобы выходит, что они бесправны рядом с хозяевами.

После этого разговора на Вельмакину напал некий мужчина. «Он сходу дал мне пощечину, - рассказала девушка корреспондентам издания «Комсомольская правда». - Я этого совершенно не ожидала, из глаз хлынули слезы, со мной случилась истерика». Екатерина утверждает, что выбежала в холл, а обидчик догнал ее и на глаза подруг повалил на пол, бил руками по лицу и голове. За Вельмакину никто не заступился.

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«Краса России-2021» обратилась в полицию, прошла обследование в травмпункте. Она опасается, что делу не дадут ходу.

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