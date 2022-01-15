Российский сухогруз потерял управление у берегов Грузии

Российский сухогруз «Санкт-Петербург» едва не выбросило на берег Грузии недалеко от Батуми. Об том сообщает республиканское Агентство морского транспорта.

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Во время пятибалльного шторма на черноморском побережье Грузии российский сухогруз потерял управление, передает «Sputnik Грузия» со ссылкой на Агентство морского транспорта. Корабль начало волнами относить от порта и едва не выбросило на сушу у курорта Махинджаури, который находится недалеко от Батуми.

Команде удалось взять ситуацию под контроль. Сейчас корабль продолжает дрейфовать у берега Махинджаури. Откуда следовало судно и что находится у него на борту — неизвестно.