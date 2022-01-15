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15 минут назад

Российский сухогруз потерял управление у берегов Грузии

Российский сухогруз «Санкт-Петербург» едва не выбросило на берег Грузии недалеко от Батуми. Об том сообщает республиканское Агентство морского транспорта.

Российский сухогруз потерял управление у берегов Грузии
Фото: © URA.RU© URA.RU

Во время пятибалльного шторма на черноморском побережье Грузии российский сухогруз потерял управление, передает «Sputnik Грузия» со ссылкой на Агентство морского транспорта. Корабль начало волнами относить от порта и едва не выбросило на сушу у курорта Махинджаури, который находится недалеко от Батуми.

Команде удалось взять ситуацию под контроль. Сейчас корабль продолжает дрейфовать у берега Махинджаури. Откуда следовало судно и что находится у него на борту — неизвестно.

В начале декабря 2021 года российский сухогруз «Руслана» задержали польские пограничники. Причиной, по которой они обратили внимание на судно, стало его возможное столкновение с сушей возле острова Собешево (Польша). Оно стремительно приближалось к берегу и не реагировало на предупреждения. Выяснилось, что команда корабля находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествия,ИА Sputnik,
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