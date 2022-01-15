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30 минут назад

Появилось видео массовой драки в центре Петербурга

На набережной реки Фонтанки в центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка, участников которой протаранил автомобиль. Видео инцидента опубликовало издание «Фонтанка».

На кадрах видно, как несколько человек, один из которых топлес, бьют ногами человека без сознания. За него вступается мужчина — его начинают избивать, а еще один пытается разнять драку.

Впоследствии в нападавших въехал автомобиль, и они устремились за ним.

Ножи, раны и разбитые машины. Кто стоит за массовой дракой сотен мигрантов в Москве?

В Москве в первый день нового года произошла массовая драка, которая переросла в поножовщину. Ночью двое молодых людей пошли в магазин за алкоголем, по пути они встретили компанию, которая попросила тоже приобрести им спиртное.

Конфликт начался, когда новые знакомые попытались отобрать у них уже купленную бутылку коньяка. В пылу ссоры кто-то вытащил нож. В результате два человека получили ножевые ранения, их госпитализировали. Полицейские также задержали десять участников драки.

До этого в подмосковном Раменском между подростками произошел конфликт, который перерос в массовую драку. В результате потасовки пострадали четыре человека. Они получили гематомы, ссадины и ушибы. Их доставили в травмпункт больницы.

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