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16 минут назад

Фрирайдер погиб в горах Сочи

Фрирайдер погиб в субботу на горнолыжном курорте в Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе горнолыжного курорта "Газпром".

Лыжник погиб в горах Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня произошел трагический случай: катание происходило вне оборудованных трасс, что запрещено правилами курорта "Газпром". Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что фрирайд - опасное и непредсказуемое увлечение (катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс), и попросили всех отдыхающих воздержаться от неминуемых рисков, связанных с внетрассовым катанием.

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Ранее в соцсетях появилась информация, что приезжий лыжник катался в зоне "Лаура" возле трассы "G". Очевидцам и спасателям не удалось помочь мужчине.

Происшествия,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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