В Москве арестовали обвиняемого в педофилии американца

В Москве арестован 64-летний гражданин США Дэвид Томас Банрс, который обвиняется в сексуальном насилии над собственными детьми. Постановление об избрании меры пресечения вынес Савёловский районный суд, сообщает ТАСС. В совершении преступления американца обвинила его бывшая жена.
Барнсу Д. Т., обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера» УК РФ (два эпизода), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, — сказали агентству в пресс-службе суда.
Там также уточнили, что в СИЗО иностранцу предстоит пробыть до 13 марта.