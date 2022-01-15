В Москве арестовали обвиняемого в педофилии американца

Барнсу Д. Т., обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера» УК РФ (два эпизода), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, — сказали агентству в пресс-службе суда.