Суд арестовал еще одного предполагаемого хакера группировки REvil

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца россиянина Михаила Головачука. Он является еще одним предполагаемым хакером из группировки REvil, занимавшейся распространением вирусов-вымогателей и обвинявшейся в масштабной кибератаке на американские компании. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.

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Головачук заключен под стражу до 13 марта. Таким образом, число арестованных хакеров достигло трех человек. При этом известно, что суд рассмотрит в субботу еще четыре ходатайства следствия об аресте задержанных по запросу властей США хакеров группировки. «В Тверской суд Москвы суд поступили ходатайства Следственного департамента МВД об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Пузыревского Д.Д., Коротаева Д.В. и Малоземова А.В.», — уточнила Розина.

Уголовное дело было возбуждено Следственным Департаментом МВД РФ 30 декабря. В настоящее время срок следствия установлен до 30 марта. Всем фигурантам вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Ранее стало известно, что российские хакеры Роман Муромский и Андрей Бессонов были заключены под стражу до 13 марта. Подозреваемые являются двумя из 14 участников хакерской группировки REvil, задержанных правоохранительными органами при оперативной поддержке ФСБ России.